Penampilan Terbaru Veronica Tan Dibocorkan Sang Anak, Senyumnya Merekah Sedang Membantu Putranya

TRIBUNJABAR.ID - Penampilan Terbaru Veronica Tan dibocorkan sang anak, Nicholas Sean melalui Instagram.

Lewat Instagram Stories, Nicholas Sean memperlihatkan sosok Veronica Tan.

Senyum Veronica Tan terlihat merekah.

Veronica Tan disebut tengah membantu putranya, Nicholas Sean.

Hal itu dituliskan Nicholas Sean pada unggahan potret ibunya.

"My mom helping out, the best (ibuku ikut membantu, terbaik)," tulis Nicholas Sean, Kamis (11/10/2018).

Instagram/nachoseann via Grid ()

Penampilan terbaru Veronica Tan ini mengundang penasaran netizen.

Hal ini disebabkan sosoknya yang tak terekspos sejak diberitakan kisruh rumah tangga dengan Ahok.

Veronica Tan bahkan tak pernah hadi dalam persidangan gugat cerai Ahok.

Hingga dinyatakan resmi bercerai dengan Ahok, Veronica Tan pun tak pernah terlihat.