Menikmati Kelezatan Khas Internasional pada Menu Cream Of Zucchini Soup, Gurihnya Bikin Ketagihan

Cream Of Zucchini khas Resto Fresco di Hilton Hotel, Jalan HOS Tjokroaminoto No 41-43 Arjuna, Cicendo, Bandung.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Makanan berbahan sup nampaknya tak kekurangan peminat.

Menu berkuah ini, sejatinya cocok disantap di segala suasana.

Terlebih, sangat nikmat disantap kala cuaca dingin ataupun hujan.

Bagi kamu yang ingi mencicipi sup berkelas bercita rasa mantap, cobain deh Cream Of Zucchini soup di Resto Fresco di Hilton Hotel, Jalan HOS Tjokroaminoto No 41-43 Arjuna, Cicendo, Bandung.

Menu Cream Of Zucchini di sini disajikan secara unik dengan menggunakan piring pasta berwarna putih. Uniknya itu, jika dilihat dari atas seperti telur rebus yang dibelah.

Tak ketinggalan, terdapat piring kecil yang diatasnya ada dua potong roti olives grissini yang berukuran cukup mungil.

Sajian Cream Of Zucchini Soup yang berbentuk seperti telur rebus yang dibelah jika dilihat dari atas. (Tribun Jabar/Fasko Dehotman)

Pada bagian dalam piring pasta tersebut, terdapat olahan telur bebek yang dibentuk sedemikian rupa layaknya krim. Telur tersebut juga dicampur dengan potongan daging beef, serta kuah sup berwarna hijau.

Executive Chef Fresco Restaurant Hilton Hotel, Toni Eka Saputra, mengatakan, bahan rempah yang digunakan pada kuah supnya, terdiri dari daun herbal tarragon, bawang putih, bawang bombay, serta sesayuran seperti saledri dan wortel rebus.

"Agar mengeluarkan aroma tarragon yang harum pada kuahnya, bahan tarragon tersebut kami rendam terlebih dahulu menggunakan oil semalaman," ujar Toni kepada Tribun Jabar, ditemui di Resto Fresco Hilton Hotel, Jumat (12/10/2018) malam.