Kostum Baru Spiderman, Terlihat Lebih Keren dan Kuat, Warna Dominan Merah dan Hitam

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Para penggemar begitu antusias menyambut bocoran kostum baru Spider-Man berwarna merah hitam yang bakal dikenakan dalam film Spider-Man: Far From Home.

Sebelumnya pengguna Reddit dengan akun ahmedaki telah mengunggah foto-foto Spiderman dengan kostum terbarunya di lokasi shooting film Far From Home.

Penampilan si manusia laba-laba tampak keren dengan aksen kuat pada sabuk, sarung tangan, dan sepatunya.

Namun, secara keseluruhan desain dasar kostum ini tak berbeda jauh dengan kostum sebelumnya yang sudah dikenakan Peter Parker dalam Spider-Man: Homecoming.

Bedanya pada kostum Spider-Man yang terbaru ini bakal didominasi warna hitam.

Sementara bagian lengannya yang dulu berwarna merah juga tak luput berubah menjadi hitam dengan menyisakan sedikit warna merah pada bagian jari-jarinya yang diberi aksen jaring laba-laba.

Jika ditelusuri lebih jauh, kostum ini tampaknya terinspirasi dari desain klasik kostum Spider-Man versi komikus legendaris Steve Ditko yang dikombinasikan dengan kostum versi Superior Spider-Man.

Spider-Man: Far From Home disutradarai Jon Watts dan dibintangi oleh Tom Holland (Peter Parker), Zendaya (Michelle Jones), Jacob Batalon (Ned), Jake Gyllenhaal (Quentin Beck), Marisa Tomei (May Parker), Tony Revolori (Flash Thompson), Numan Acar (Dimitri), Samuel L Jackson (Nick Fury), dan Cobie Smulders (Maria Hill). Spider-Man: Far From Home dijadwal tayang perdana di AS pada 5 Juli 2019 mendatang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kostum Terbaru Spider-Man Bakal Berwarna Merah dan Hitam"