Manfaat Sholat bagi Kesehatan, Setiap Gerakannya Tersirat Manfaat

TRIBUNJABAR.ID - Sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan salat lima waktu.

Tak hanya sebagai sarana beribadah, gerakan salat juga diyakini memiliki manfaat bagi tubuh.

Sebelumnya ahli dari Universitas Binghamton New York, Prof.Muhammad Khasawneh pernah mengungkapkan studi berjudul "Studi Ergonomis Gerakan Tubuh dalam Shalat Pemodelan Manusia Digital" yang dipublikasikan dalam International Journal of Industrial and System Engineering.

"Gerakan-gerakannya mirip dengan yang ada pada latihan yoga atau terapi fisik untuk nyeri punggung," katanya.

Rupanya tak hanya itu saja. Berikut manfaat gerakan salat bagi kesehatan:

Takbiratul Ihram

Mengangkat kedua tangan sampai posisi tangan sejajar dengan bahu. Lalu didekapkan dibawah dada atau perut.

Manfaat : dapat memperlancar aliran darah dan getah bening didalam tubuh. Selain itu juga dapat memperkuat otot bagian tangan, dimana hal tersebut dikarenakan oleh gerakan mengangkat tangan yang dapat meregangkan otot bagian tangan.

Rukuk

Dimana posisi tubuh kita pada saat rukuk itu membungkuk dengan sudut 45 derajat dan posisi tangan membentuk siku dengan menahan ke bagian paha atau lutut kaki.

Manfaat : dapat menjaga struktur tulang belakang kita dalam posisi yang tegak atau sempurna, dan juga menjaga posisi saraf pusat tetap baik. Selain itu juga dapat memperlancar aliaran darah dari otak ke seluruh bagian tubuh.