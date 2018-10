Manajer Ungkap Cara Berkomunikasi dengan The Sacred Riana yang Dikenal Irit Bicara

Ilusionis asal Indonesia The Sacred Riana melayani wawancara Jackelyn Shultz dari kanal YouTube Talent Recap sebelum pengumuman hasil perempat final Americas Got Talent 2018.

TRIBUNJABAR.ID - The Sacred Riana, Ilusionis asal Indonesia tengah mendunia.

Sejak menjuarai Asia Got Talent 2017, The Sacred Riana pun unjuk gigi di America's Got Talent 2018.

Namun, jejak The Sacred Riana di America's Got Talent terhenti di tengah jalan.

Padahal, setiap aksinya kerap ditunggu-ditunggu penonton.

Video aksi The Sacred Riana bahkan kerap mejeng menjadi trending topic nomor satu di Youtube.

Selain aksinya yang horor dan menegangkan, sosok The Sacred Riana pun sangat unik.

The Sacred Riana irit bicara, bahkan bungkam saat ditanya.

The Sacred Riana bahkan hanya bisa merespons ya atau tidak saat diwawancara.

Karakternya yang khas, ditambah gayanya yang menyeramkan kerap mengundang penasaran.

Seperti apa The Sacred Riana di belakang layar?