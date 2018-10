Serunya Belajar Memasak Bersama Chef Marinka di Padma Bandung [VIDEO]

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



"AYO siapa yang mau membantu masak bersama saya di sini," ujar Chef Marinka di Padma Bandung di Jalan Rancabentang No 56-58, Rabu (10/10/2018).

Kehadiran pemilik nama asli Maria Irene Susanto saat demo memasak disambut begitu hangat oleh peserta yang hadir.

Mereka sangat antusias dengan ajakan chef lulusan dari Le Cordon Bleu, Sydeny, Australia ini.

Tampil begitu fashionable, Marinka hadir dengan setelah kemben crop top motif bunga yang dipadukan dengan cardigan warna kulit.

Di acara Let's Cooking In The Jungle ini Marinka memasak crust chicken with saffron sauce and keroket.

Menariknya memasak di Padma Bandung Hotel ini adalah, indahnya pepohonan di area halaman hotel membuat suasana memasak menjadi lebih sejuk. (*)