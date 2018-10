Mau Kuliah di Luar Negeri? Yuk Kunjungi Pameran Pendidikan Internasional di Bandung, Hari Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Pameran Pendidikan Internasional hadir di Bandung dan diselenggarakan di Courtyard by Marriott Hotel Bandung hari ini. Pameran ini mulai pukul 14.30 WIB sampai 18.30 WIB, Kamis (11/10/2018).

Dikutip dari laman www.study.co.id, pameran pendidikan luar negeri ini dihadiri 40 lebih perwakilan institusi pendidikan dari 14 negara.

Di antaranya perwakilan institusi pendidikan Australia, China, Irlandia, Italia, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, New Zealand, Perancis, Singapura, Swiss, UK, dan USA.

Acara ini dapat dihadiri oleh pelajar atau mahasiswa yang berdomisili di area Bandung dan sekitarnya yang ingin mendapatkan informasi berkuliah di luar negeri mulai program Diploma, S1 dan S2.

Anda juga bisa mendapatkan informasi dan mendaftar ke American Honors (USA), Chalmers University of Technology (Swedia), Ca’Foscari University of Venice (Italia), Hotel and Tourism Management Institute (Swiss), Montpellier Business School (Perancis), University of Arizona (USA), University of Colorado Denver (USA), dan George Brown College (Canada).

Pameran pendidikan internasional Bandung 2018 ini free entry, Anda hanya perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan cara mengisi form RSVP di situs resmi www.study.co.id.

Nah, menarik bukan? Jangan lupa bawa dokumen untuk pendaftaran di pameran.

Ada promo menarik juga untuk Anda yang mendaftar kuliah di pameran ini, semisal potongan uang kuliah dan tiket pesawat.

Informasi lebih lanjut kontak: Optima Education email info@optima-education.com / telepon (021) 5366 8050. (*)