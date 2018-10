L'Agie TRIOP 2018, Ajang Kompetisi Olahraga Antar Pelajar Jawa Barat, Hadiahnya Puluhan Juta Rupiah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ajang kompetisi dance dan basket kembali digelar untuk kedua kalinya oleh L'agie TRIOP 2018, yang akan diadakan di Gor YPII SMA Trinitas, Jalan Kebon Jati No 209, mulai 15-21 Oktober.

Kompetisi olahraga yang bertajuk "The Spirit of Friendship and Sportmanship in Diversity" ini akan merebutkan piala bergilir dan mendapatkan hadiah total senilai Rp 30 juta rupiah.

Menurut Wakil Kepala Sekolah SMA Trinitas, Suro Mulyono, kegiatan positif ini telah dilakukan sejak 13 tahun yang lalu, tujuannya untuk terus mengontrol energi remaja yang sedang panas-panasnya.

Kompetisi basket dan dance ini akan ditonton oleh orangtua dan pelajar dari asal sekolah yang ikt bertanding, namun Suro mengatakan tak menutup kemungkinan adanya pengunjung lain yang sengaja ingin menonton.

"Kami ada tiket box yang akan selalu stand by disini untuk pembeliannya," ujar Suro di Jalan Kebon Jati No 209, Kamis (11/10/2018).

Koordinator Umum L'agie Trip 2018, Prayogo Setyo, mengatakan kegiatan ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena pertandingan dance dan basket melibatkan SMP dan SMA yang berada di Jawa Barat.

"Total tim yang berkompetisi ada 46, terdiri dari 18 tim SMA Putra, 12 tim SMA Putri, 8 tim SMP Putra, dam 8 tim SMP Putri. Tim dari Jawa Barat yang ikut diantaranya daru Garut dan Sumedang," ujar Prayogo.

Walaupun hanya pertandingan antar sekolah, tak menutup kemungkinan adanya pertengkaran diantara tim yang sedang bertanding.

Oleh karena itu pihak sekolah pun memiliki pengamanan yang cukup ketat dengan bantuan Polsek Andir untuk menjaga jalannya pertandingan supaya tetap aman.

Kompetisi menarik lainnya di L'agie TRIOP 2018 adalah kompetisi dance. Hobi menari bergaya ala-ala Korea pun marak digemari remaja masa kini,ajang kompetisi dance juga bisa menjadi nilai lebih bagi remaja yang ingin eksplorasi hasil tarian yang mereka miliki.

Untuk penjuarian kompetisi dance, L'Agie TRIOP menggaet juri profesional seperti Morin Erin.

National Key Account Manager L'agie Chocolate, Andre Raharjo mengatakan sebagai brand asli Indonesia sudah seharusnya memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam pembentukan karakter yang positif dalam jiwa anak muda.

"L'agie memang selalu support untuk event olahraga seperti kompetisi basket dan dance di SMA Trinitas ini," ungkapnya.

