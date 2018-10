''The Other Hesmisphere'', Pameran Lukisan Kontemporer Keindahan Alam, Karya Restu Taufik Akbar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pameran Karya Tunggal "The Other Hesmisphere" baru saja dipertunjukan di Art Space De Brga Hotel, Jalan Braga No 10, Kota Bandung, Rabu (10/10/2018).

Pada pameran itu, turut ditampilkan berbagai macam karya seni kontemporer dari seniman muda, Restu Taufik Akbar, yang dipamerkan pada10 Oktober hingga 28 Oktober 2018.

Secara khusus, Taufik Akbar menampilkan sebanyak delapan karya lukis terbarunya yang terinspirasi dari hasil perjalanannya saat mendaki gunung di beberapa wilayah Indonesia.

"The Other Hesmisphere sendiri, jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia memiliki makna 'Bentangan alam yang lain', yang terinspirasi dari kegiatan saya saat mendaki gunung. Itu pula alasan saya lebih menggunakan nama tersebut pada pameran tunggal saya," ujar Taufik Akbar kepada Tribun Jabar, ditemui di Art Space De Brga Hotel, Jalan Braga No 10, Bandung, Rabu (10/10/2018).

Preskon Pameran Karya Tunggal "The Other Hesmisphere" Karya Taufik Akbar di Art Space De Brga Hotel, Jalan Braga No 10, Bandung, Rabu (10/10/2018). (Tribunjabar/Fasko Dehotman)

Menurut Taufik, kegiatan mendaki gunung yang ia lakukan tak sekedar bertujuan untuk melepaskan diri dari rutinitas, tetapi ada penggalan-penggalan pengalaman yang juga ia maknai.

Perjalanan semacam ini dirasa mampu menginterupsi rutinitas dan memperkenalkan pengalaman baru dirinya melalui karya lukis seni kontemporer.

Pantauan Tribun Jabar di lokasi Pameran The Other Hesmisphere, tampak beberapa pengunjung lokal maupun awak media tengah asyik melihat-lihat karya yang ditampilkan di De Braga Hotel.

Berbagai hasil karya lukisan seni kontemporer itu dipajang di beberapa sudut dinding ruangan lobby hingga ruangan Art Space De Braga Hotel.