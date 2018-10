Mengenal Rempah Saffron Sambil Belajar Memasak Bersama Chef Marinka

Chef Marinka tunjukkan hasil masakannya, crust chicken with saffron sauce and kroket, di Hotel Padma Bandung, Jalan Rancabentang, Rabu (10/10/2018).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kehadiran chef Marinka di Padma Hotel Bandung yang menggelar demo memasak disambut begitu hangat oleh peserta yang hadir.

Ketika pemilik nama asli Maria Irene Susanto hadir menuju dapur mini yang telah di set, peserta demo memasak langsung maju ke area dapur karena ingin lebih dekat dan melihat bagaimana prosesnya.

Sudah tertarik di dunia memasak sejak Sekolah Dasar, Marinka begitu cekatan ketika memasak di hadapan khalayak.

Tampak tak ada batas, peserta acara begitu bebas bertanya soal cara memasak kepada wanita kelahiran Jakarta, 38 tahun silam ini.

Beberapa chef biasanya selalu mendominasi alias menguasai dapurnya ketika memasak, berbeda halnya dengan Marinka justru Ia dibantu oleh chef Denis dari Padma dan mengajak peserta lainnya.

"Ayo siapa yang mau membantu masak bersama saya disini," ujar Marinka di Kota Bandung, Rabu (10/10/2018).

Peserta acara tentunya sangat antusias dengan ajakan chef lulusan dari Le Cordon Bleu, Sydeny, Australia ini.

Peserta demo memasak tampak begitu antusias ketika melihat Chef Marinka memasak di Hotel Padma Bandung, Jalan Rancabentang, Rabu (10/10/2018). (Tribun Jabar/Putri Puspita Nilawati)

Tampil begitu fashionable, Marinka hadir dengan setelah kemben crop top motif bunga yang dipadukan dengan cardigan warna kulit.

Di acara Let's Cooking In The Jungle ini Marinka memasak crust chicken with saffron sauce and keroket.

Menariknya memasak di Padma Bandung Hotel ini adalah, indahnya pepohonan di area halaman hotel membuat suasana memasak menjadi lebih sejuk.