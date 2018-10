Indahnya Lukisan Seni Kontemporer Karya Taufik Akbar yang Dipamerkan di De Braga Hotel [VIDEO]

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

PAMERAN Karya Tunggal "The Other Hesmisphere" baru saja dipertunjukan di Art Space De Braga Hotel, Jalan Braga No 10, Bandung, Rabu (10/10/2018).

Pada pameran itu, turut ditampilkan berbagai macam karya seni kontemporer dari seniman muda, Restu Taufik Akbar, yang dipamerkan pada10 Oktober hingga 28 Oktober 2018.

Secara khusus, Taufik Akbar menampilkan sebanyak delapan karya lukis terbarunya yang terinspirasi dari hasil perjalanannya saat mendaki gunung di beberapa wilayah Indonesia.

Pantauan Tribun Jabar di lokasi Pameran The Other Hesmisphere, tampak beberapa pengunjung lokal maupun awak media tengah asyik melihat-lihat karya yang ditampilkan di De Braga Hotel.

Berbagai hasil karya lukisan seni kontemporer itu dipajang di beberapa sudut dinding ruangan lobby hingga ruangan Art Space De Braga Hotel.

Adapun bentuk lukisan semi abtrak yang dipertunjukan terdiri dari lukisan pemandangan, semak-semak, beberapa tanaman, dan dedaunan.

Sejatinya, lukisan-lukisan Taufik tersebut, tidak memberikan gambaran spesifik tentang suatu tempat, melainkan indentitas tempat tersebut menjadi sesuatu yang universal.

Yang menjadi unik dari karya lukis Taufik tersebut, keseluruhannya tidak hanya menggunakan media kanvas saja, ada pula yang menggunakan media steinless miror.

Sedangkan warna-warna artificial pada lukisannya, justru tidak dikaitkan dengan warna yang ada di alam. Sebab, Taufik Akbar lebih mengkreasikannya dengan mengkontruksi realitas. (*)