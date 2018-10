Hari Ini Kurs Rupiah Ditutup Menguat, Indeks Harga Saham Gabungan Juga Menguat

Laporan Reporter Tribunnews, Syahrizal Sidik

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sore ini ditutup menguat 23,87 poin atau 0,41 persen ke posisi 5.820,66 poin pada penutupan perdagangan Rabu (10/10/2018).

Pada awal perdagangan pagi tadi, IHSG dibuka menguat pada posisi 5.815,28 poin.

Hari ini, IHSG mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp 7,44 triliun dari 14,74 miliar unit saham yang diperdagangkan dengan nilai transaksi 350,840 kali.

Sebanyak 220 saham sore ini terpantau menguat, 172 saham lainnya melemah dan 123 saham bergerak mendatar.

Sementara, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sore ini ditutup menguat ke posisi Rp 15.200 per dolar AS dari posisi pembukaan perdagangan di level Rp 15.213 per dolar AS.

Bloomberg mencatat, hari ini Rupiah ditransaksikan pada kisaran Rp 15.197 hingga Rp 15.227 per dolar AS. Depresiasinya sejak awal tahun ini sebesar 12,14 persen.

Adapun, berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate Bank Indonesia, hari ini, posisi Rupiah menguat ke posisi Rp 15.215 per dolar AS dari sebelumnya Rp 15.233 per dolar AS.