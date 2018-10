Harga 3 Jenis BBM Naik Per Pukul 11.00 WIB di Seluruh Indonesia, Ini Alasan Pertamina!

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Setelah cukup lama menahan kenaikan harga BBM di tengah melambungnya harga minyak dunia, PT Pertamina (Persero) akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU.

Harga BBM yang naik adalah jenis pertamax series dan dex series, serta biosolar non PSO. Penyesuaian harga akan dimulai pada Rabu (10/10) dan berlaku di seluruh Indonesia pukul 11.00 WIB.

Sedangkan harga BBM premium, biosolar PSO dan pertalite tidak naik. Khusus harga BBM untuk daerah yang terkena bencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah untuk sementara ini tidak mengalami kenaikan.

Arya Dwi Paramita, External Communications Manager PT Pertamina (Persero) menyebut, penyesuaian harga BBM jenis pertamax, pertamax turbo, dexlite, pertamina dex, dan biosolar non PSO merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik. Saat ini harga minyak dunia rata-rata menembus US$ 80 dolar per barel.

Pertamina pun mengikuti aturan terkait penyesuaian harga sesuai Permen ESDM No. 34 tahun 2018 Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014, Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.

"Atas ketentuan tersebut, maka Pertamina menetapkan penyesuaian harga," ujar Arya dalam siaran pers pada Rabu (10/10).

Sebagai contoh di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, harga Pertamax menjadi Rp 10.400 per liter atau naik dari harga sebelumnya Rp 9.500 per liter. Pertamax Turbo dijual Rp 12.250 per liter dari sebelumnya Rp 10.700 per liter.

Pertamina Dex naik dari Rp 10.500 per liter menjadi Rp 11.850 per liter. Harga Dexlite dari sebelumnya Rp 9.000 per liter menjadi Rp 10.500 per liter. Terkahir harga biosolar non PSO menjadi Rp.9.800 per liter.

Harga yang ditetapkan untuk wilayah lainnya bisa dilihat pada website Pertamina. https://www.pertamina.com/id/news-room/announcement/. "Harga yang ditetapkan ini masih lebih kompetitif dibandingkan dengan harga jual di SPBU lain,"ungkap Arya.