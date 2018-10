Daftar Harga Kenaikan BBM Pertamina Per Pukul 11.00 WIB Rabu 10 Oktober 2018

TRIBUNJABAR.ID - Tiga jesnis Bahan Bakan Minyak (BBM) naik per hari ini, Rabu (10/10/2018).

Kenaikan harga BBM ini berlaku per pukul 11.00 WIB.

Tiga jenis BBM itu adalah Pertamax Series, Dex Series, dan Biosolar Non PSO.

Sedangkan harga BBM Premium, Biosolar PSO dan Pertalite tidak naik.

Khusus untuk daerah yang terkena bencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah sementara ini harga tidak naik (10/10/2018).

Pertamina dalam rilis yang diunggah di laman pertamina, memberi alasan mengapa ada kenaikan harga BBM.

Disebutkan, penyesuaian harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Biosolar Non PSO merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik dimana saat ini harga minyak dunia rata-rata menembus 80 dolar per barel, dimana penetapannya mengacu pada Permen ESDM No. 34 tahun 2018 Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014, Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.

Atas ketentuan tersebut, maka Pertamina menetapkan kenaikan harga BBM.

Sebagai contoh di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, harga Pertamax Rp 10.400/liter, Pertamax Turbo Rp 12.250/ liter, Pertamina Dex Rp 11.850/liter, Dexlite Rp 10.500/liter, dan Biosolar Non PSO Rp.9.800/liter.

Harga yang ditetapkan ini masih lebih kompetitif dibandingkan dengan harga jual di SPBU lain.

Harga yang ditetapkan untuk wilayah lainnya bisa dilihat pada website Pertamina https://www.pertamina.com/id/news-room/announcement/daftar-harga-bbk-tmt-10-oktober-2018