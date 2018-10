Viral Grup Gay Pelajar Garut di Facebook, Disdik Garut Bakal Gelar Deklarasi Penolakan LGBT

Laporan wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Kemunculan grup gay siswa SMP dan SMA di Kabupaten Garut disebut Dinas Pendidikan (Disdik) sebagai fenomena yang luar biasa.

Meski begitu, Disdik masih menyangsikan kebenaran grup tersebut.

Plt Kadisdik Garut, Burdan Ali Junjunan, menuturkan, pihaknya segera mengambil langkah cepat menyikapi masalah tersebut.

