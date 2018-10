Vihara Dharma Rakhita di Cirebon, Mendapat Sumbangan Kayu dari Sunan Gunung Djati

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Sudah 40 tahun lamanya, setiap dua bulan sekali, seorang peziarah asal Cibadak, Bandung, Hermawan (78), selalu ziarah ke Vihara Dharma Rakhita, Jalan Kelenteng, Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon.

Ia sedang duduk di depan pintu utama vihara sambil memegang tasbih, Selasa (9/10/2018) pagi.

Pria itu memilih berziarah ke Cirebon karena merasa cocok dan mendapat kepuasan batin.

