Uu Ruzhanul Sebut Penyehatan BUMD Dimulai dengan Cara Evaluasi, Dibentuk Tim Nonpartisan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menyiapkan langkah-langkah penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kini menjadi kewenangannya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme BUMD milik Pemprov Jabar.

"Upaya ini bertujuan agar BUMD perbankan dan nonperbankan bisa menggenjot performa. Tujuannya bisa meningkatkan PAD melalui inovasi dan kolaborasi berbagai stakeholder,” kata Uu di Bandung, Selasa (9/10/2018).

Langkah-langkah stategis yang secepatnya akan dilakukan, katanya adalah dengan melakukan evaluasi. Dalam proses ini bisa dibentuk Tim Penataan BUMD yang diisi oleh kalangan profesional dan nonpartisan.

“Mereka yang masuk tim ini harus bebas dari kepentingan baik kelompok maupun perorangan,” kata Uu.

Tim ini nantinya akan bertugas untuk melakukan pengumpulan data, juga mengevaluasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa tahun terakhir. Uu memastikan kinerja tim hanya dibatasi dengan memberikan rekomendasi pada pihaknya dalam pengemasan informasi dan aspek hukum hasil telaahan tim.

