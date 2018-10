Sekarini Purwadani, Anggota 'Mojang Dadali' Satpol PP Bandung, Siap Amankan Kota

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menjadi petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak ada dalam benak Sekarini Purwadani, gadis berusia 29 tahun ini.

Tugas sebagai Satpol PP Kota Bandung ia jalani sudah hampir tiga setengah tahun lamanya.

Gadis berkerudung ini mengatakan, mempunyai keahlian silat dari bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), menjadi modal profesi yang ia tekuni sekarang.

