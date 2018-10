Rocket Rockers Akan Berikan Penampilan yang Bandung Banget di Preanger Fest, Seperti Apa Ya?

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - "Letih, disini, kuingin hilang ingatan", Lirik lagu tersebut seakan membuat pikiran Anda langsung tertuju pada lagu 'Ingin Hilang Ingatan' yang dinyanyikan oleh band asal Bandung, Rocket Rockers.

Memiliki suara vokalis yang khas membuat siapapun yang mendengar suara Aska sang vokalis akan langsung tahu akan lagu-lagu dari Rocket Rockers.

Band indie yang eksis sebagai pengisi pentas seni di sekolah ini masih tetap eksis hingga berusia 19 tahun, walaupun namanya kini tak sering lagi didengar, namun siapa sangka mereka baru saja selesai tour ke Jepang selama 10 hari.

Untuk tetap dikenal dan diingat oleh penontonnya, Rocket Rockers selalu memberikan gimik yang menarik dan membuat penonton bertanya-tanya.

