Pemkot Tasikmalaya Merotasi Sejumlah Pejabat, Disdukcapil Dapatkan Tambahan Personel

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Wakil Walikota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf, merotasi sejumlah pejabat, beberapa di antaranya menjadi tambahan personel di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Proses rotasi dilalukan melalui pelantikan di Ruang Wakil Walikota Tasikmalaya, Selasa (9/10/2018).

Terdapat lima orang pejabat yang digeser dari jabatan semula. Dua di antaranya menjadi Lurah Mangkubumi dan pejabat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, sementara tiga lainnya mengalami rotasi dalam tubuh Disdukcapil.

Ini Cara Mengetahui Last Seen WhatsApp yang Disembunyikan, Ketahui deh Aktivitas 'Si Doi' https://t.co/XEc41MpUbr via @tribunjabar