Pelaku dan Perekam Video Asusila di UIN SGD Bandung, Hari Ini Bakal Dijatuhi Sanksi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung akan menggelar rapat terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku video viral mesum dan perekamnya, pada Selasa (9/10/2018).

Kepala Biro AUPK UIN SGD, Jaenudin mengatakan hari ini dekan fakultas, tempat dimana pelaku dan perekam video asusila itu belajar, diundang untuk menentukan hukuman atau sanksi yang pantas diberikan kepada pelaku dan perekam video asusila tersebut.

• Pelatih Peter Butler Dipukul Saat Lawan Barito Putera, PSMS Medan Surati PSSI

"Sekarang dekan fakultas terkait diundang, jadi hari ini jam 13.00 rapatnya. Pelaku ini sudah di BAP oleh tim Investigasi UIN SGD Bandung yang dibentuk berdasarkan surat tugas Rektor UIN SGD Bandung," ujar Jaenudin kepada Tribun Jabar, Selasa (9/10/2018).

4 Kuliner Enak, Harga Bersahabat di Kawasan Karapitan Bandung, Anda Mesti Coba! https://t.co/cmBal3c3Lr via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) October 9, 2018

Sementara itu, pihaknya belum bisa mengeluarkan sanksi untuk pelaku dan perekam, karena sedang dikaji tingkatan kesalahannya.

"Belum tentu drop out (DO) tergantung tingkat kesalahannya nanti dalam peraturan itu, kalau kategorinya pelanggaran berat bisa DO, tapi kalau menengah bisa di skorsing," ujarnya.

Olahraga Membuat Anda Menjadi Produktif, Ini 6 Cara Agar Tak Malas Melakukannya di Pagi Hari https://t.co/U7nRJiLkde via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) October 9, 2018

Ia berharap kasus ini segera selesai, bukan mengabaikan tindakan kesalahan mahasiswa tersebut, tetapi ditindak sesuai kesalahannya dan dan tidak membesar-besarkan kembali.

"Ya kami semua ingin masalah ini selesai, berharap media dapat lebih arif dan bijaksana untuk meredam isu ini kan tidak baik juga,"ujarnya