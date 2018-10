Musim Kemarau dan Ancaman Kebakaran di Kota Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Belum lama ini, khususnya di wilayah Kota Bandung, telah terjadi dua kebakaran pasar yang cukup besar, yaitu kebakaran di Pasar Gedebage dan Pasar Sederhana.

Dua kebakaran besar itu belum termasuk beberapa kebakaran lainnya mulai dari skala kecil hingga besar.

Bahkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung, mencatat pada September 2018 saja, terjadi kebakaran sebanyak 34 kali.

