Mau jadi Istri TNI? Harus Sanggup Lewati Syarat dan Tesnya Lho! Ini Syarat-syaratnya

TRIBUNJABAR.ID - Menikah menjadi impian hampir semua pasangan di dunia, menyatukan perasaan cinta dalam sebuah ikatan suci.

Beberapa pernikahan cukup didaftarkan di otoritas resmi, sebagian lain sedikit dibebankan berbagai tradisi dari kebudayaan yang berbeda-beda.

Namun, kalau kamu menikah atau berniat untuk menjadi istri seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas menjaga keutuhan Republik Indonesia, ada syarat-syarat tambahan yang harus dilakukan.

Untuk bisa menikah dengan seorang anggota TNI, memang ada aturan ketat yang harus diberlakukan, termasuk mengenai ketentuan menikah.

