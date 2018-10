JNE Bantu Bangun Hunian Sementara untuk Warga Korban Gempa Lombok

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gempa bumi berkekuatan hingga 7 skala richter meluluhlantahkan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Peristiwa yang memilukan ini menggerakkan JNE untuk turut berkontribusi meringankan beban para korban bencana alam ini.

Dalam melakukan penyaluran barang bantuan, JNE mendirikan pembangunan Integrated Community Shelter (ICS) hasil kerjasama dengan Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Pada pembangunan ICS ini, JNE mensupport pembangunan 2 (dua) shelter di area Lapangan Gondang, Lombok Utara.

ICS merupakan area atau kompleks yang terdiri dari beberapa unit rumah hunian sementara (shelter) yang dilengkapi dengan fasilitas toilet umum, rumah ibadah, warung wakaf untuk berbelanja kebutuhan harian, humanity store yang menyediakan paket sembako untuk kebutuhan selama 1 (satu) minggu, sekolah darurat, dapur umum, trauma healing, dan sarana bermain anak, serta pelayanan medis.

Sementara itu, Manajemen JNE berkesempatan melakukan kunjungan ke shelter di area Lapangan Gondang, Sabtu (6/10/2018) lalu.

Direktur JNE, Chandra Fireta, menuturkan, pembangunan beberapa shelter ini merupakan wujud kepedulian JNE sebagai perusahaan anak bangsa untuk membantu meringankan beban penderitaan para pengungsi korban pasca gempa Lombok.

"Dalam perjalanannya yang hampir mencapai usia 28 tahun di Indonesia, JNE tidak hanya focus pada perkembangan bisnisnya, tetapi juga berperan aktif dalam menjalankan kegiatan sosial," ujar Chandra, melalui rilis yang diterima Tribun Janar, Selasa (9/10/2018).

