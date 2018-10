Jatinangor, Salah Satu Wilayah Cekungan Bandung yang Mengalami Perubahan Fungsi

Laporan wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat menyebut wilayah Jatinangor, Kabupaten Sumedang, masuk ke dalam wilayah cekungan Bandung dan berbatasan langsung dengan Kawasan Bandung Utara (KBU).

Wilayah Jatinangor adalah salah satu daerah resapan yang harus dipertahankan, namun realita saat ini, sebagian wilayah Barat Kabupaten Sumedang tersebut telah mengalami perubahan fungsi.

Berdasarkan pantauan Tribun Jabar, Selasa (9/10/2018), di wilayah Jatinangor marak terjadi pembangunan komersil dan beberapa gunung, yakni Gunung Geulis serta Gunung Aseupan, berubah menjadi lahan pertanian sayur.

Ini Cara Mengetahui Last Seen WhatsApp yang Disembunyikan, Ketahui deh Aktivitas 'Si Doi' https://t.co/XEc41MpUbr via @tribunjabar