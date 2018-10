Ini Dia Mojang Dadali, Tim Baru Satpol PP Kota Bandung, Penertiban Lebih Humanis

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Satpol PP Kota Bandung kini tampil lebih humanis, setelah membentuk unit baru yang dinamai Mojang Dadali Satpol PP Kota Bandung.

Sekretaris Satpol PP Kota Bandung, Tantan Surya Santana mengatakan unit ini merupakan inovasi baru dari Satpol-PP Kota Bandung yang bertugas melakukan penyuluhan dan Perda Kota Bandung, khususnya di destinasi wisata dan jalan protokol Kota Bandung.

"Mojang Dadali ini dibentuk untuk memberikan penyuluhan kepada PKL yang melanggar di Kota Bandung dan sosialisasi kepada wisatawan agar menjaga ketentraman dan ketertiban selama berwisata di Kota Bandung, sehingga jadi lebih nyaman," ujar Sekretaris Satpol PP Kota Bandung, Tantan Surya Santana saat ditemui di acara launching tim baru Satpol PP Kota Bandung di Pendopo, Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Selasa, (9/10/2018).

Dari pantuan Tribun Jabar Mojang Dadali ini dilihat dari seragamnya tidak jauh beda dari Satpol PP lainnya, akan tetapi Mojang Dadali ini memiliki ciri khas kain warna kuning yang dipasang di tangan sebelah kiri bertuliskan Mojang Dadali Satpol PP Kota Bandung.

Tantan menjelaskan penamaan Dadali tersebut terinspirasi dari burung Dadali yang terlihat keindahan namun memiliki ketegasan dan wibawa.

