Ini Band-band Keren yang Lolos Kurasi dan Akan Tampil di Preanger Fest

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebanyak 44 musisi asal Jawa Barat akan meramaikan Preanger Fest pada Sabtu dan Minggu, (13-14/10/2018) di Lapangan PPI, Kota Bandung.

Musisi yang akan tampil di acara ini terdiri dari berbagai musisi lintas generasi dan lintas genre.

Festival musik ini memang cukup unik, karena diisi oleh musisi lokal dengan tujuan meningkatkan industri musik Jawa Barat.

Beragam jenis genre musik dan band yang ada di Jawa Barat memang sudah tak bisa dihitung lagi.

Di Preanger Fest, sebanyak 44 musisi telah terpilih dengan proses kurasi yang cukup sulit.

Hal ini dikatakan oleh penyelenggara Preanger Fest dari Havas Indonesia, Indradjid Sofwan yang juga menyebutkan bahwa Bandung menjadi gudangnya musisi berbakat dan berbagai generasi di tanah Parahyangan.

Tim Preanger Fest mencari generasi penerus yang tersebar di Jawa Barat melalui band submission bersama Warkop Musik dan dibantu oleh Otong Koil sebagai kurator.

"Hasilnya luar biasa, melihat lebih dari 300 karya musik di submit dari berbagai penjuru Parahyangan dan akhirnya terpilih 8 band yang bergabung dalam jajaran penampil Preanger Fest,” ujar Indra, Selasa (9/10/2018).

Indra mengatakan untuk proses kurasi ini timnya berdebat untuk memutuskan siapa yang mesti tampil.

"Band yang ikut tampil di Prengaer Fest kali ini adalah band yang bisa mengikuti jadwal acara ini," ucap Indra.

Menurutnya tak menutup kemungkinan jika di acara selanjutnya akan dibuat acara musik yang berbeda dengan genre musik yang berbeda pula.

Band yang akan tampil di Prengaer Fest ini di antaranya adalah PAS Band, Burgerkill, Pure Saturday, The Milo, Koil, Mocca, The SIGIT, HMGNC, Polyester Embassy, Rocket Rockers, The Groove, Koil, dan juga menampilkan band, legenda Bimbo.

Bagi Anda yang ingin melihat kerennya musisi Jawa Barat di Prengaer Fest, langsung saja beli tiketnya di situs Loket.com atau Go-Tix dengan harga pre-sale Rp 60.000 untuk dua hari. (*)