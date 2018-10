Blangko KTP-el di Kota Tasikmalaya Terbatas, Disdukcapil Lebih Selektif Melakukan Pencetakan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Tasikmalaya, Imih Misbahul Munir, mengakui adanya keterbatasan blanko KTP-el.

Sehingga, pelayanan pencetakan KTP-el di Kota Tasikmalaya saat ini harus dibatasi.

Pemberian blanko dari pemerintah pusat, dikatakannya jauh dari kata ideal.

