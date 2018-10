Begini Saran Pakar ITB untuk Mengatasi Kekeringan di Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Untuk mengatasi kekeringan yang saat ini melanda wilayah Kota Bandung, Dr Mariana Marselina S ST MT dari Kelompok Keahlian Teknologi Pengelolaan Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB menyarankan agar PDAM Tirtawening perlu mencari sumber air baku lain.

Sumber baku lain itu syaratnya, kualitas airnya harus nomor satu karena akan digunakan oleh masyarakat sebagai air minum.

"Membangun waduk baru bisa menjadi solusi tapi butuh waktu dan biaya lebih mahal. Jadi lebih baik mengoptimalkan sumber air yang sudah ada dulu, misalnya dari mata air, namun tetap harus memerhatikan kualitas sumber air karena mau dibeli dan dikonsumsi masyarakat," katanya dikutip dari keterangan tertulis laman ITB, Selasa (9/10/2018).

Mariana berharap, dalam kondisi kekeringan seperti sekarang, masyarakat bisa lebih bijak menggunakan air.

Hargai air sebagai sesuatu yang mahal, gunakan dengan seoptimal mungkin.

"Dan jika ada yang punya kesempatan atau kondisi yang memungkinkan untuk melakukan konservasi air secara individu maka sebaiknya dilakukan seperti sumur resapan atau penampungan air hujan misalnya," ujarnya.

