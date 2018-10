Anda Warga Kabupaten Bandung dan Kurang Pasokan Air? Segera Hubungi PDAM

Laporan wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja, mengimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Timur untuk segera melapor ke pihak PDAM wilayah bila terjadi gangguan pasokan air bersih.

Dalam hal ini, pihak PDAM Tirta Raharja, akan mempersilahkan masyarakat untuk membuat permohonan permintaan air bersih dan akan dikirim menggunakan mobil tangki milik PDAM Tirtaraharja.

Manajer Junior Humas dan Kesekretariatan PDAM Tirta Raharja, Tati Sri Hartati, sebelum melapor langsung ke pihak PDAM setiap wilayah, masyarakat diminta untuk koordinasi dahulu dengan pimpinan masing - masing wilayah.

"Minimal 10 rumah boleh meminta, berapa pun permintaan air, kami siap untuk mengirim," kata Tati melalui pesan singkat, Selasa (9/10/2018).

