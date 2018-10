Seventh Dose Tempat Kongkow Nyaman dengan Konsep Rooftop

Laporan Wartawan Tribub Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Berbagai konsep kafe telah ditawarkan dengan keunikannya, tak lain untuk menarik hati para pelanggan atau pun konsumen.

Bagi Anda yang mencari referensi tempat kongkow unik, nyaman sekaligus view yang bagus, bisa datang ke kafe ini.

Nama kafenya, Seventh Dose Cafe berlokasi di Jalan Diponegoro No 6 Bandung, tepatnya di Building Seventh Dose Lantai 7.

Erwin (27) Owner Seventh Dose Cafe mengatakan sesuai dengan nama depannya 'Seventh', karena diambil dari tempatnya yang berada di lantai 7.

Adapun nama belakang 'Dose' di ambil dari level atau dosis kopi yang tersedia di kafe tersebut.

"Kami punya tagline, one dose is never enough, satu dosis enggak pernah cukup, jadi biar pengennya nambah lagi gak cukup satu," ujar Erwin (27) Owner Seventh Dose Cafe saat ditemui di Jalan Diponegoro No 6 Bandung, Senin (8/10/2018).

Di tengah-tengah persaingan yang sengit dengan munculnya kafe-kafe kekinian saat ini, Seventh Dose yang sudah berdiri 3 tahun lalu ini masih exist di kalangan warga Bandung.

Hal itu terbukti karena Seventh Dose memiliki keunikan, ciri khas dan memberikan kesan yang baik untuk pelanggan dan konsumennya.

Bergaya konsep rooftop dengan desain semi indor dan outdoor, Seventh Dose menyuguhkan konsep kafe yang nyaman dan santai.