Yuk Buruan, Diskon 80 Persen All You Can Eat Cuma di Restoran Jiganasuki

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ingin menyantap beragam menu suki sepuasnya dengan harga terjangkau tapi di tempat berkelas?

Buruan deh meluncur ke Restoran Jiganasuki di Jalan Sukajadi No 201, Kota Bandung.

Karena di sana, lagi ada promo potongan harga sebesar 80 persen lho!

Tersedia lebih dari 90 varian makanan dan minuman yang tentunya paling wort it se-Bandung Raya.

Beberapa menunya terdiri dari grill set yakiniku, fresh egg, suki, appetizer, beef, teppanyaki, tempura, susi, sate Jepang, dessert, aneka minuman, snack, buah-buahan, dan es krim.

Semuanya bisa kalian santap sesuka hati loh guys, lalu pilihlah menu yang tidak terlalu bikin cepat kenyang yah, agar Kalian bisa menyantap semua menu all you can eat yang tersedia.

Untuk masa berlaku dan syarat potongan harga 80 persen tersebut, langsung aja kepoin akun Intagram mereka di @jiganasuki