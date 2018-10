Yuk Ikuti Gramedia Science Day, Ini Syarat dan Pendaftarannya!

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Resi Siti Jubaedah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gramedia Science Day kini hadir di Bandung dan di Surabaya. Ajang ini merupakan ajang kreatifitas dan inovasi untuk anak.

Ajang ini akan digelar pada 27 Oktober 2018 bertempat di Graha Mangala Siliwangi Bandung.

Persyaratan Gramedia Science Day ini dihadirkan untuk anak-anak dalam kategori SD kelas 4 - 6. Peserta wajib membentuk kelompok berisi maksimal 5 anak untuk mendaftar. Kelompok yang sudah dibuat wajib memberi nama kelompoknya.

Untuk pendaftaran dapat mengisi formulir pendaftaran yang bisa didapatkan di Gramedia dan beberapa sekolah.

Selanjutnya, menyerahkan formulir yang sudah diisi dan membayar biaya pendaftaran di lokasi pendaftaran (pilih Gramedia yang menjadi tempat pendaftaran) sebesar Rp 250.000.

Setelahnya pendaftar akan mendapatkan tanda bukti pembayaran dari Gramedia untuk dibawa pada saat registrasi ulang.

Kelompok boleh berasal dari umum (tidak satu sekolah) atau satu sekolah, boleh berisi campuran tingkatan kelas, selama masih dalam kategori SD 4 - 6. Satu sekolah boleh mengirimkan lebih dari satu kelompok.

Hadiah yang akan didapat untuk Juara 1 Rp 5.000.000 + Trophy + Produk Hello Panda. Juara 2 Rp 4.000.000 + Trophy + Produk Hello Panda. Juara 3 Rp 3.000.000 + Trophy + Produk Hello Panda, sedangkan Harapan 1 – 3 Rp 1.000.000 + Trophy + Produk Hello Panda.

Yuk daftar dan menangkan hadiah menariknya!!

