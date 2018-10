Cara Gampang Nonton Liga Inggris, Liga Spanyol dan Liga Italia Lewat MAXstream, Ini Caranya

TRIBUNJABAR.ID - Menyaksikan siaran langsung pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, dan kompetisi elite sepakbola Eropa tak hanya dinikmati melalui langsung acara televisi swasta.

Menyaksikan live streaming pertandingan liga papan atas Eropa itu bukan lagi barang yang langka.

Pengguna internet umumnya memanfaatkan fitur pencarian di internet untuk menyaksikan live streaming pertandingan

Namun sejak beberapa bulan terakhir, provider telekomunikasi Telkomsel menyediakan layanan menonton pertandingan sepak bola liga-liga besar Eropa secara live streaming. Telkomsel menyediakan layanan itu dalam aplikasi MAXstream.

Pertandingan sepak bola liga-liga Eropa yang ditayangkan live streaming itu, di antaranya Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Perancis serta Liga Italia.

Melalui aplikasi MAXstream pelanggan Telkomsel dapat mengakses channel beIN Sports 1, 2, dan 3 yang menyiarkan pertandingan liga top Eropa, di antaranya Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga 1 Prancis, dan liga top lainnya.

Aplikasi MAXstream bisa diunduh pelanggan Telkomsel melalui Google Play Store di tautan berikut dan Apple App Store di tautan ini.

MAXstream sejatinya merupakan aplikasi video digital berisikan beberapa konten seperti film, TV show, olahraga, atau kartun dari berbagai saluran layanan video-on-demand maupun televisi internasional.

Telkomsel melalui situsnya juga menyedikan infomasi saya masuk ke MAXstream via ponsel.

Berikut ini panduan mengakses Live Streaming MAXstream yang dilansir di situs Telkomsel

- Klik tombol “Log In”.

- Masukkan nomor telepon.

- Masukkan kode verifikasi yang akan diterima melalui SMS ke nomor telepon yang didaftarkan.

- Klik tombol “Verifikasi”.

- Selanjutnya Anda akan masuk ke halaman utama.

Atau

- Klik “Log In” menggunakan Facebook atau Twitter (pastikan akun MAXstream sudah terhubung dengan akun media sosial).

- Masukkan informasi username dan password.

- Klik “Setuju” untuk Login menggunakan media sosial.

- Selanjutnya Anda akan masuk ke halaman utama.

Live Streaming BeiN Sport

Selain Maxstream, jaringan televisi BeiN juga menyediakan Live Streaming via paket berlangganan BeiNConnect yang bisa dinikmati via ponsel maupun desktop.

BeiNConnect menyediakan beragam paket berlangganan mulai Rp 10 ribu per hari, Rp 75 ribu per bulan hingga Rp 599 ribu per tahun.

Pelanggan cukup mendaftar di ponsel, mengisi data diri lalu memilih medote pembayaran untuk menyaksikan Live Streaming pertandingan-pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol hingga Liga Prancis.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Cara Nonton Live Streaming Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia via Ponsel di MAXstream-BeinSport