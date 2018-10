Aremania Lamar Kekasihnya Jelang Laga Arema FC vs Persebaya Surabaya, Lagu 'Akad' Bergema di Stadion

TRIBUNJABAR.ID, MALANG- Laga Arema FC kontra Persebaya menjadi momen tak terlupakan bagi Firda Zulkifli dan Mufida.

Sepasang kekasih itu melangsungkan prosesi lamaran dalam pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (6/10/2018).

Firda Zulkifli yang merupakan seorang Aremania (pendukung setia Arema FC) melamar Mufida, seorang Aremanita (sebutan untuk Aremania wanita) yang dikenalnya sejak tujuh tahun yang lalu.

Firda Zulkifli merupakan warga Gadang, Kota Malang sedangkan Mufida merupakan warga Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

Prosesi lamaran itu berlangsung di tengah lapangan hijau sekitar pukul 14.30 WIB atau satu jam sebelum kick-off laga Arema FC vs Persebaya Surabaya.

Prosesi lamaran itu disaksikan para Aremania dan Aremanita yang memadati tribune stadion. "Kami sama-sama suporter. Ketemu tujuh tahun yang lalu saat Arema lawan Persija," kata Firda.

Firda sengaja melamar kekasihnya dalam laga Arema FC vs Persebaya Surabaya. Baginya, laga kedua kesebelasan itu merupakan derbi di mana Arema FC menjamu Persebaya pada pekan ke-24 Liga 1 2018.

Saat prosesi lamaran berlangsung di tengah lapangan, sejumlah Aremania membentangkan kain hitam panjang bertuliskan 'Will You Merry Me" di sisi utara lapangan dan 'I Will' di sisi selatan lapangan.

Manajemen Arema FC sengaja memberikan waktu khusus untuk proses lamaran tersebut. Tampak Manager Arema FC Ruddy Widodo sebagai salah satu saksi.

"Mohon perhatiannya, salah satu dirigen kita akan melakukan lamaran di tengah stadion. Mohon semua memberikan doa untuk kelancarannya," kata salah satu media officer Arema FC melalui pengeras suara.

Lagu bertajuk 'Akad' dari Payung Teduh mengalun selama prosesi lamaran berlangsung.

Pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya itu berakhir 1-0 untuk kemenangan tuan rumah berkat gol Hardianto pada menit 70. (Kontributor Malang, Andi Hartik)

