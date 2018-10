Ada Tiket Pesawat Seharga Rp 1 di Garuda Indonesia Travel Fair 2018, Mau?

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Garuda Indonesia kembali menggelar Garuda Indonesia Travel Fair (GATF).

Gelaran untuk mendukung program pengembangan pariwisata Indonesia ini menargetkan pengunjung lebih dari 20 ribu orang selama tiga hari pelaksanaannya.

Bekerja sama dengan Bank Mega, GATF 2018 Phase II ini menyasar daerah-daerah yang memiliki potensi besar di Jawa Barat.

"GATF 2018 Phase II kali ini mengusung tema More for Less. Penyelenggaraan ini juga wujud komitmen Garuda Indonesia yang secara berkelanjutan mendorong pertumbuhan pariwisata Indonesia, khususnya dalam mempromosikan 10 destinasi prioritas yang dicanangkan pemerintah khususnya melalui konektivitas Kota Bandung yang terhubung ke berbagai destinasi domestik dan internasional," kata Erina Damayanti, General Manager PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk cabang Bandung, Jumat (5/10/2018).

Ia mengatakan, GATF 2018 Phase II yaang akan dilaksanakan mulai 5 hingga 7 Oktober 2018 di Trans Studio Mall Bandung ini juga merupakan salah satu upaya strategis Garuda Indonesia dalam mengoptimalkan pasar potensial di wilayah Indonesia Barat, khususnya Kota Bandung dan sekitarnya.

Regional Head Bank Mega Bandung, Rika Rahayu Begawan mengatakan Bank Mega bersinergi dengan Garuda Indonesia dalam memberikan penwaran terbaik bagi pengunjung GATF.

Sebagai salah satu event pameran travel and tour terbesar di Indonesia, pihaknya mendukung perhelatan ini melalui berbagai produk diantaranya Mega Travel Card.

"Pengunjung yang bertransaksi menggunakan kartu ini akan mendapatkan berbagai kelebihan seperti diantaranya garansi nilai tukar terbaik, lebih fleksibel menukarkan mileage point, lebih banyak mendapatkan mileage point, dan keuntungan sepanjang masa berupa diskon menarik setiap pembelanjaan di lingkungan CT Corp”, kata Rika.

Ia mengatakan, GATF merupakan momen yang sangat baik bagi para pelanggan untuk mencari tiket ke destinasi favorit.

Pada kesempatan GATF inilah Garuda Indonesia memberikan harga terbaiknya yang pernah ada, baik perjalanan dari Bandung dan sekitarnya, maupun destinasi-destinasi menarik lain di dalam maupun luar negeri, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi para pelanggan dalam merencanakan perjalanannya.

Melalui travel fair ini para pelanggan akan mendapatkan harga-harga yang terbaik, waktu liburan yang tepat, dan paket yang lebih menarik.

Untuk memberikan penawaran yang menarik bagi para pelanggan setia Garuda Indonesia, pada GATF ini Garuda Indonesia melaksanakan berbagai program dan kegiatan menarik lainnya bagi para pengunjung, diantaranya adalah Promo 1000 miles bagi pendaftar baru Garuda Miles dan bonus 200 miles bagi pengunjung yang dapat menunjukkan e Card pada event GATF, diskon hingga 50% untuk program redemption Miles untuk seluruh kelas dan rute penerbangan baik offline maupun online, dan bonus 7500 miles bagi pemohon baru kartu EC+ dan yang akan melakukan renewal.

Selain itu akan ada diskon 30% untuk pelanggan yang akan melakukan prepaid baggage dan reservasi seat serta 25% untuk akses masuk lounge di Bandara Soekarno Hatta, Medan, Balikpapan dan Pakanbaru, serta Cashback hingga IDR 600 ribu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pengunjung juga bisa mendapatkan Voucher belanja Carrefour total senilai IDR 112 Juta untuk minimum transaksi IDR 10 juta, serta kesempatan harga tiket mulai dari IDR 1 untuk rute domestic dan Internasional, dan Cicilan bunga ringan sampai dengan 24 bulan dengan mempergunakan kartu kredit Bank Mega.