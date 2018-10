Olla Ramlan Tuai Banyak Kritikan Gara-gara Lakukan #fallingstarschallenge

TRIBUNJABAR.ID - Olla Ramlan rupanya tak mau ketinggalan dengan tantangan baru yang bernama 'falling stars challenge'.

Setelah warganet sempat dihebohkan dengan keke challenge beberapa waktu yang lalu, rupanya saat ini ada tantangan baru yang bernama 'falling stars challenge'.

Falling stars challenge ini merupakan tantangan untuk mengunggah foto dengan pose seperti seolah-olah sedang terjatuh.

Challenge ini bermula dari Eropa selatan yang merambah hingga ke Amerika dan semakin viral.

Pada challenge ini, pelaku berpose dengan tubuh yang seolah-olah terjatuh dengan muka menempel di tanah dan tangan serta kaki terbentang.

Biasanya, di sekitar tubuh orang yang berpura-pura jatuh tersebut, terdapat beberapa barang yang dibuat seolah tumpah dari kantong maupun tas.

Benda-benda itu biasanya dijadikan sebagai ajang pamer atau menunjukkan identitas, ataupun sekadar melucu.

Beberapa orang berusaha mengambil foto seunik mungkin agar viral.

Seakan tak mau ketinggalan, artis cantik Olla Ramlan juga mengunggah fotonya sedang melakukan tantangan tersebut.

Dalam unggahanya ia terlihat seperti habis terjatuh dari mobil mewahnya.

"Kalo soal tantangan sih jangan pernah coba coba yaah.... Nah, aku tipikal yang hajar dan ayo ayo aja... tapi mungkin orang liat aku terlalu feminim banget ya... dikira gak ada nyali buat “aneh2”... Photo ini sih harusnyaa tengkurep yaaa??? Tapi is ok.... ntar buat lagiii deh... hahahaha... thank you buat @robbypurba dan @kristantorino buat challenge nya... hihihi #fallingstars2018 #fallingstarschallenge," tulis Olla diakun Instagram pribadinya @ollaramlanaufar.

Namun unggahan ibu dua anak ini malah banyak menuai komentar pedas dari warganet.

@rayav3.22: "ga berfaedah ku kira...biar apa yaa kyk bgtuan."

@chandraren: "Bs ngga sih buat challenge yg mendidik dikit??."

@mia_octaini: "entah model apalah ini...udh kyak orang streesss."

@middleton7616: "Hadeeeuhhh gk usah ikut2an trend jatuh nya lebayyy ahhh mbk jd norakkk keliatannya." (TribunStyle.com/Anggraini Nurul Fatimah)