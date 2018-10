Fans Ha Sung Woon Wanna One dan Penggemar K-Pop Lainnya Bantu Korban Gempa di Palu dan Donggala

TRIBUNJABAR.ID - Sebuah fanclub Ha Sung Woon Wanna One memberi bantuan untuk para korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Pada Rabu (3/10/2018), dilansir Kompas.com, kelompok penggemar bernama In Cloud itu menyerahkan uang sebesar 5 juta won (Rp 67 juta) ke Save the Children in Indonesia Disaster melalui portal bantuan daring Happybean yang dikelola Naver.

Pihak In Cloud berharap sumbangan yang mereka berikan bisa meringankan dan memberi semangat para korban bencana alam tersebut.

Sebelumnya diberitakan, setidaknya 21 fandom K-pop di Indonesia juga menggalang dana untuk para korban bencana alam di Palu dan Donggala melalui laman kitabisa.com.

Meskipun memiliki perbedaan idola, mereka bersatu untuk meringankan penderitaan para korban bencana.

Melalu laman kitabisa.com, klub-klub penggemar artis K-pop di Indonesia melakukan penggalangan dana bertajuk " K-Pop Fandom Peduli Gempa Donggala & Palu Sulteng".

"Halo! Kami dari berbagai fanbase Kpop di Indonesia bekerja sama dalam penggalangan dana untuk korban gempa di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah," tulis Kartikawati Halim, pemilik akun Kitabisa.com, sebagai perwakilan para fandom, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (4/10/2018).

Terhitung ada 21 fandom K-pop yang bergabung untuk penggalangan dana tersebut.

Mereka adalah Melody Indonesia, Mamamoo Indonesia, NCTunnel, Dreamcatcher7 Indonesia, YGstan INA, Hello SHINee, VICTON Neworld, AstroID, HILIGHT, dan GG INA.

Selain itu ada Infinite Inspirit, This is Golden Child, BY1GOT7, EXO-L Yehet~, Seventeen World, Forwannable ID, Kardnesia, Day6 ID, IU Indonesia, The Boyz Indonesia, serta Global Army. (*)

