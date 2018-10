Mengenal Komunitas Motor Benelli Owner Indonesia

Laporan wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Memasuki usia dua tahun, komunitas Benelli Owner Indonesia (BOI) menggelar acara yang cukup meriah di monumen perjuangan Bandung.

Motor asal Italia dengan nama Benelli ini memang belum terlalu dikenal namanya di Indonesia karena produk motor ini baru masuk pasar Indonesia pada 2012.

Namun, jumlah komunitasnya sudah tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia, bahkan telah tersebar di 14 pulau diantaranya Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bekasi, Semarang, Yogyakarta, Bali-Lombok, Kediri, Malang, Surabaya, dan Bandung.

Ketua Umum Benelli Owner Indonesia (BOI), Wishnu Cahyana, mengatakan, di Bandung, komunitas Benelli Owner Indonesia (BOI) didirikan sejak 8 Agustus 2016 dan hingga saat ini telah memiliki 130 member.

"Pengguna merek motor ini masih terbatas, jadi kami buat komunitasnya untuk saling bertukar informasi dan berbagai soal spare part ketika memodifikasi motor," ujar Wishnu di Jalan Dipatiukur No 48, Sabtu (29/9/2018).

Di acara ulang tahun BOI yang ke dua, komunitas ini bertemu untuk menjalin persaudaraan antar club motor tanpa melihat bendera masing-masing, sesuai dengan tagline kegiatan ini yaitu “Brother for Brother and No limit”.

Wishnu mengatakan, BOI chapter Bandung seringkali mengadakan kegiatan rutin seperti gathering dan kopdar di sekretariat.

Sekretariat BOI chapter Bandung berada di Indigo Cafe, Jalan Holis Regency, Wishnu mengatakan, kopdar dilakukan setiap hari Minggu.

"Ketika berkumpul biasanya kami membahas mengenai kendaraan, jadwal kedepan seperti satmori dan sanmori. Kami juga pasti mengadakan touring atau riding long trip," jelasnya.

Kegiatan long trip biasanya dilakukan dua bulan sekali ke wilayah pantai, seperti Pangandaran, Ujung Genteng, Geopark Ciletuh. Selain itu juga ada touring nasional seperti ke gunung merapi.

Untuk bergabung di komunitas ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku.

"Syaratnya ya harus memiliki motor benelli dan membayar registrasi untuk wadah sharing kebutuhan spare part," ujar Wishnu.

Harga motor berjenis sport dan kini muncul yang klasik terbilang lebih murah, tak jauh berbeda dari motor lainnya, yaitu mulai dari Rp 39-50 juta.

