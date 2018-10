Makan Siang di Mana? Ragam Menu Rice Bowl di Bandung Ini Bisa Anda Cicipi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Saat ini menu Rice Bowl sedang happening banget di kalangan pencinta kuliner lho.



Wadah yang digunakan pun mulai dari mangkuk pelastik hingga berbahan piring.



Seiring berkembangnya zaman, menu Rice Bowl kini diolah dengan berbagai bahan dan isiannya.



Bahkan menu Rice Bowl juga banyak ditemui di berbagai tempat makan, tak terkecuali di Bandung.



Daripada bingung makan malam apa hari ini, cobain aja lima olahan Rice Bowl yang gurih nikmat berikut ini.



1. Chicken Sambal Matah Rice Bowl

Satu di antara tempat kuliner di bandung yang menyediakan rice bowl adalah Kafe 911 yang berlokasi di Jalan Talaga Bodas No 27, Kota Bandung.



Menu Rice Bowl yang recomended di sini adalah Chicken Sambal Matah Rice Bowl.



Seporsinya disajikan di dalam mangkuk piring yang berisikan nasi hangat, dengan potongan dada ayam goreng tepung, daun bawang, sambal matah, dan tambahan beberapa telur rebus.



Sebagai topingnya, tersedia kripik ubi, buliran jagung, dan tomat ceri.



Bagi anda yang tertarik mencicipinya, satu porsi chicken sambal matah rice bowl ini hanya dihargai Rp 35 ribu.



Kafe 911 dibuka setiap hari pada pukul 06.00 WIB hingga 00.00.



2. Rice Bowl Ayam Lada Garam



Salah satu hotel yang menyediakan menu Rice Bowl adalah restoran yang ada di Metro Indah Bandung.



Diantaranya yang menjadi favorit adalah Rice Bowl Ayam Lada Garam.



Rice Bowl disajikan di mangkuk yang berisi potongan daging yang cukup tebal, scramble egg, dan sayur kailan.



Porsi Rice Bowl ini memang cukup memuaskan untuk satu orang karena berisi sayur, telur, dan daging yang banyak.



Untuk bisa menikmati menu Rice Bowl, Anda perlu merogoh kocek Rp 45.000 saja dan sudah mendapatkan es teh manis.



3. Rice Bowl khas Timur Tengah



Sudah pernah mencoba rice bowl Timur Tengah? Nasi dalam mangkuk ini akan memberikan pengalaman berbeda dari sekadar nasi putih.



Jika penasaran dengan rasanya, tidak ada salahnya untuk mencoba rice bowl ini.



Di Bandung, makanan ini bisa dinikmati di kedai Halal Brothers di Jalan Riau, Kota Bandung.



Satu porsi rice bowl di sini berisi nasi, sayur lettuce, irisan tomat, daging ayam atau kambing, opak India dan siraman saus.



Rice bowl ayam dibanderol seharga Rp 35 ribu. Sedangkan kambing dipatok Rp 45 ribu.



4. Chicken salted eggs Rice Bowl



Kafe Plumeria House terletak di Jalan Cikuda No 37, Jatinangor, Sumedang, lokasinya berada di dalam Baverly Park.



Kafe ini menyediakan men chicken salted eggs Rice Bowl.



Chicken salted eggs Rice Bowl disajikan di dalam mangkuk, berisikan nasi hangat, dengan potongan dada ayam crispy, serta dilumuri saus kuning telur.



5. Sangu Rice Bowl daging sambal matah



Sangu Rice Bowl merupakan usaha kuliner yang menyajikan olahan Rice Bowl dengan kemasan kekinian.



Sangu Rice Bowl yang paling best seller adalah varian daging sambal matah.



Isiannya terdiri dari nasi putih yang dicampur sambal matah, tumisan lauk yang beraneka ragam. Seperti tumisan daging sapi pedas.



Untuk satu porsi Sangu Rice Bowl daging sambal matah ini Anda cukup membayar Rp 30.000.



Selain hadir pada even-even besar di Kota Bandung, Sangu Rice Bowl telah memiliki food truck yang mangkal setiap hari, kecuali hari Senin, yakni di sekitar Graha Manggala Siliwangi, Jalan aceh, Kota Bandung.