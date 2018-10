Instagram 'Down', Pengguna Tidak Bisa Memuat Kabar Berita, Apa yang Terjadi?

TRIBUNJABAR.ID - Instagram mengalami down pada Rabu (3/10/2018).

Pengguna Instagram tidak dapat memuat kabar berita, baik itu pada aplikasi mobile maupun versi desktop.

Beberapa kali Tribun Jabar mencoba me-refresh halaman depan dan halaman profil pada aplikasi Instagram, namun hasilnya tetap sama, yaitu muncul tulisan "Tidak dapat memuat kabar berita".

instagram down ()

Beralih ke versi desktop, muncul tulisan "5xx Server Error" saat mengakses laman https://www.instagram.com/.

instagram down ()

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Instagram mengenai masalah ini.

Sementara itu, di media sosial Twitter ramai cuitan netizen yang mengeluhkan soal Instagram down.

Pemilik akun Twitter @KabukiRune menulis, "When Instagram is down & you come to twitter to check that you’re not the only person who can’t use it #instagramdown."

"JUST IN: Instagram is down," tulis @spectatorindex.

Sebelumnya pernah terjadi masalah yang sama pada aplikasi berlogo kamera polaroid ini.

Diketahui, pada Agustus lalu, Instagram mengalami delapan kali gangguan.

• Rekaman CCTV Ratna Sarumpaet ke RS Kecantikan, Sudah Daftar dari Tanggal 20 September 2018.