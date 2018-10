Ezechiel N Douassel Bisa Main Lawan Madura United, Bauman dan Wanggai Terpaksa Absen

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Mario Gomez, meyakini striker andalannya, Ezechiel N Douassel masih bisa diturunkan melawan Madura United, Selasa (9/10/2018).

Menurutnya, pemain yang absen pada laga kontra Madura United nanti hanya Jonathan Bauman dan Patrich Wanggai.

"Ezechiel bisa main, kita tidak bisa main dengan Bauman dan Patrich. Untuk Patrich, kita tidak bisa menurunkan pemain setelah 24 hari pertandingan. Dia dihukum tidak main. Juga dengan Bauman. Kita enggak ngerti dengan situasi ini," ujar Gomez setelah memimpin latihan di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (3/10/2018).

Menurut Gomez, sanksi Ezechiel baru diterapkan setelah melawan Madura United.

Namun karena sanksi baru turun kemarin dan laga kontra Madura ditunda, sanksi untuk Ezechiel baru diterapkan setelahnya.

"Ezechiel bisa main. Lawan Madura bisa, itu bedanya. Persipura juga kita enggak punya striker. But its ok, kita akan coba dengan strategi lain," katanya.

Entrenador asal Argentina ini pun akan mulai fokus kepada persiapan timnya.

Ia mengatakan bahwa soal sanksi dan denda akan diurusi oleh manajemen.

"Yang saya lakukan hanya fokus pada tim. Masalah pemain hanya bagaimana bisa menang," kata Gomez.