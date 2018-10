Selamat Hari Batik Nasional, Yuk Kenali 11 Jenis Batik Khas Jawa Barat

TRIBUNJABAR.ID - Batik merupakan satu di antara warisan budaya Indonesia.

Hari Batik Nasional diperingati tanggal 2 Oktober setiap tahunnya.

Hal ini tidak lepas dari ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non Benda oleh UNESCO (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009.

Setiap 2 Oktober, berbagai kalangan memperingati hari ini dengan cara menggunakan batik saat bekerja atau bersekolah.

Dilansir dari Wikipedia, kata batik berasal dari kata 'ambha' yang berari lebar, luas, kain, dan 'titik' yang berarti titik.

Ciri khas batik adalah penggambaran sebuah motif di atas kain.

Awalnya pengembangan batik banyak dilakukan pada zaman Kesultanan Mataram, lalu berlanjut ke masa Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.

Dulu kegiatan membatik hanya terbatas dalam keraton. Batik yang dihasilkan biasanya untuk pakaian raja dan keluarga pemerintah serta para petinggi.

Dilansir dari Grid.ID, sebagian besar para petinggi tinggal di luar keraton. Karena itu, kesenian batik ini dibawa keluar keraton dan dihasilkan pula di tempatnya masing-masing.

Kemudian, kebiasaan membatik akhirnya ditiru banyak orang dari berbagai kalangan sehingga menjadi kebudayaan masyarakat.