Rupiah Keok, Hari Ini Nyaris Tembus Rp 15.000 per Dolar AS

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Selasa (2/10/2018) pagi nyaris tembus angka Rp 15 ribu per dollar AS.

Melansir Tribunnews.com, rupiah kembali melanjutkan pelemahannya.

Pagi ini, kurs Rupiah melemah ke level Rp 14.945 per dolar AS dari posisi kemarin Rp 14.910 per dolar AS.

Bloomberg mengestimasi, hari ini laju Rupiah akan bergerak pada kisaran Rp 14.945 hingga Rp 14.990 per dolar AS.

Analis Senior CSA Research Institue Reza Priyambada menilai, kurs Rupiah sempat melemah terimbas pelemahan sejumlah mata uang di Asia seiring dirilisnya data aktivitas ekonomi China yang cenderung melambat bulan lalu sehingga meningkatkan kekhawatiran investor akan dampak dari perang dagang antara Tiongkok dengan AS.

Sementara, dari dalam negeri, kata Reza rilis Badan Pusat Statistik (BPS) di mana pada September 2018 terjadi deflasi sebesar 0,18 persen dengan inflasi tahunan dan tahun kalendernya masing-masing mencapai 2,13 persen dan 3,2 persen menunjukkan Pemerintah dianggap berhasil mengendalikan inflasi agar tetap stabil.

“Diperkirakan Rupiah akan bergerak di kisaran Rp 14.912 - Rp 14.892 per dolar AS. Tidak seperti IHSG yang belum merespons adanya sejumlah sentimen positif dari dalam negeri, pada Rupiah mampu menyerap sejumlah sentimen positif dari dalam negeri,” kata Reza.