Fakultas Ushuluddin UIN Bandung Gelar Konferensi Internasional, Bahas Kajian Quran dan Hadis

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung hajatan besar memperingati 50 tahun berdirinya faktulas tersebut dengan menyelenggarakan seminar internasional.

Seminar Internasional tersebut digelar sebagai acara puncak bertajuk "Quran – Hadith, Information Technology and Media: Challenges and Opportunities.”

Acara seminar tersebut menghadirkan pembicara utama dari Inggris, Malaysia dan Indonesia.

Pembicara pada sesi pertama yang mengangkat judul “Accommodating Information and Technology in Qur’anic Studies” adalah Prof Dr Eric Atwell (Leeds University) dan Prof Dr Mohamed Fauzan Noordin (Intenational Islamic University Malaysia). Keduanya merupakan ahli dalam bidang IT dan data mining Al-Quran.

Sementara itu pada sesi kedua menghadirkan Associate Professor Nurazzah Abdul Rahman (Universiti Teknologi MARA Malaysia) dan Dr Ahmad Luthfi Fathullah (UIN Sunan Gunung Djati), yaitu ahli dalam bidang IT dan kajian Hadis.

Konferensi international tersebut akan berlangsung selama tiga hari, mulai hari ini, Selasa (2/10/2018) sampai (4/10/2018), yang diadakan di dua tempat yaitu hari ini di Kampus 1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jalan A H Nasution no 105 dan dilanjutkan dengan konferensi International dengan tema yang sama dan acara pertemuan tahunan Asosiasi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir se-Indonesia, di Hotel Grand Cordela, Jalan Soekarno-Hatta Babakan Penghulu Kota Bandung.

Acara konferensi international itu dibuka oleh Rektor UIN Sunan Gunng Djati Bandung, Prof Dr Mahmud.

Pada sambutannya, Mahmud berharap dengan adanya konferensi tersebut dapat membuka wawasan baru dalam kajian-kajian Al-Quran dan Hadis serta informasi teknologi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman terhadap dua sumber pokok Islam tersebut.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Bandung Prof Dr Rosihon Anwar mengatakan bahwa seminar international tersebut adalah acara puncak peringatan ulang tahun fakultas Ushuluddin yang ke-50 dengan tema “Ushuluddin emas, Ushuluddin gemilang.”

"Fakultas Ushuluddin merupakan fakultas pertama yang didirikan bersamaan dengan didirikannya IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada saat itu," ujar Rosihon Anwar.

Rosihon mengungkapkan, selain jurusan Ilmu Al-Quran (IAT) dan Ilmu Hadis (Ilha) UIN Bandung sudah mulai mengakomodir penggunaan media dan teknologi dalam kurikulum pembelajarannya, maka pada hal ini menurutnya merupakan distingsi IAT dan Ilha UIN Bandung.

Lebih jauh Rosihon juga mengatakan bahwa pada acara international seminar tersebut sekaligus meresmikan Data Centre Al-Quran dan Hadis.