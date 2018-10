Branding The Gade Coffee and Gold, Pegadaian Hadirkan Delon dan Yura

Penyanyi Delon bernyanyi di depan para tamu yang hadir di The Gade Coffee & Gold di Kantor Pegadaian Bandung, Jalan Pungkur, Selasa (2/10/2018)

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Pegadaian (Persero) terus berupaya menyesuaikan fitur dan program-program kekinian untuk menambah segmen nasabah baru.

Terkini, segmen milenial atau new grab turut menjadi market yang diburu Pegadaian untuk memperluas sasaran produk-produk yang terus dikembangkan persero.

Fitur yang diunggulkan untuk menambah segmen nasabah baru yang dilakukan Pegadaian adalah dengan menghadirkan kafe dan tempat nongkrong di wilayah kerja kantor Pegadaian.

Untuk itulah Pegadaian menghadirkan The Gade Coffee and Gold di dalam lingkungan kantor pewakilan utama Bandung X di di Jalan Pungkur.

Pemimpin Wilayah Bandung X, Yudi Sadono, menyebutkan bahwa hadirnya The Gade Coffee and Gold adalah sebagai salah satu media atau tools bagi Pegadaian yang memiliki berbagai tujuan.

"Tool pertama adalah sebagai sarana untuk grab new nasabah yakni kaum milenial yang memang saat ini menjadi segmen yang sedang berkembang. Kenapa melalui kafe? Karena kafe adalah sebagai simbol pergaulan. Sementara tool kedua adalah sebagai Hub, yakni sebagai penghubung untuk melayani orang-orang," kata Yudi di sela branding The Kafe and Gold di Kantor Pegadaian Wilayah X Jalan Pungkur, Kota Bandung, Selasa (2/10/2018).

Yudi mengatakan bahwa The Gade Coffee and Gold memiliki makna filosofi mendalam bagi Pegadaian.

Selain kafe yang dimaknai sebagai simbol pergaulan, makna dari gold sendiri adalah sebagai simbol dari bisnis utama Pegadaian yaitu emas.

Emas, kata Yuda, juga merupakan simbol kesejahteraan yang sejalan dengan visi dan misi Pegadaian untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

"Jadi Pegadaian itu bukan mau jualan kopi, ini (kafe) hanya sebagai tools saja bagi kami bagi masyarakat," ujarnya.

The Gade Coffee and Gold di Jalan Pungkur sebenarnya sudah hadir sejak pertengahan tahun ini.

Namun menurut Yuda, pihaknya terus melakukan branding agar kafe ini semakin dikenal dan dekat dengan masyarakat. Salah satu langkah branding yang dilakukan pihaknya saat itu adalah dengan menggandeng sebuah radio swasta di Bandung dan mengundang dua bintang tamu utama yaitu Delon dan Yura (Yunita Rachman) untuk hadir di kafe itu Selasa sore.

"Delon dan Yura itu hanya untuk menyemarakkan acara hari ini saja. Grand launching-nya nanti mudah-mudahan tidak lama lagi. Kami juga akan segera membuka The Gade Coffee and Gold di Tasikmalaya tahun ini juga," ujarnya. (*)