Naufal Samudra Senang dapat Peran Antagonis, Ingin Mencoba Peran Psikopat?

Jefri Nichol, Amanda Rawles dan Naufal Samudra saat jumpa pers di Bandung Indah Plaza, Jalan Merdeka No 56, Kota Bandung Minggu (30/9/2018).

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah berperan sebagai Bram di film Jailangkung 2, Naufal Samudra kembali terlibat dalam film yang sama dengan Jefri Nichol dan Amanda Rawles di film Something In Between.

Artis muda yang memulai karirnya di serial televisi dan dan FTV ini kini mulai merambah di dunia akting layar lebar.

Naufal yang seringkali dibilang mirip dengan Jefri Nichol kerap mendapatkan peran sebagai sosok penggangu dan antagonis.

"Aku suka meranin antagonis nggak tahu kenapa senang aja dan kebetulan di ftv dapatnya peran antagonis terus," ujar Naufal di Jalan Merdeka No No 56, Minggu (30/9/2018).

Pemeran Raka di film Something In Between ini mengaku perbedaan peran antagonis di televisi dan layar lebar tidak jauh berbeda, hanya lebih ke professional saja.

Namun ternyata di balik peran yang selalu didapatkannya, Naufal mengaku ingin mendapatkan peran yang lebih esktrim.

"Aku ingin meranin karakter psikopat, orang yang gila, antagonis banget," ucapnya antusias.



Sedangkan film yang masih penasaran dimainkannya adalah film action dan horor.

