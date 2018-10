Begini Serunya Ngobrol Bareng Bintang Film ''Something In Between'' [VIDEO]

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Jefri Nichol, Amanda Rawles, dan Naufal Samudra tampak hadir di gelaran jumpa pers film "Something In Between", Minggu (30/9/2018).

Ketiganya tampak menggunakan kaos putih bertuliskan "Something In Between" dan berbagi cerita tentang pengalamannya di film terbarunya.

Mulai dari menjaga kesehatan karena harus roadshow ke berbagai kota, Jefri, Amanda, dan Nicholas juga berbagi cerita tentang hal-hal yang diharapkannya.

Misalnya saja Nichol yang ternyata ingin terlibat di belakang layar, begitu pun dengan Naufal yang sedang menggarap film independent yang dibuatnya sendiri.

Keseruan obrolan ini bisa Anda simak di video berikut ini. (*)