Kim Kurniawan Tulis Kalimat untuk Bobotoh dan Persib Bandung: Damai Itu Indah, Seindah Sepak Bola

TRIBUNJABAR.ID - Gelandang Persib Bandung Kim Kurniawan menuliskan kalimat-kalimat yang mengharukan.

Dia masih mengenang kejadian yang membuat kemenangan Persib Bandung dari Persija Jakarta menjadi hambar.

Seorang suporter Persija Jakarta The Jakmania Haringga Sirla, tewas dikeroyok sejumlah suporter Persib Bandung, bobotoh secara brutal.

Melalui akun Instagramnya, Sabtu (29/9/2018), Kim Kurniawan mengatakan, "Sepak bola itu indah, saya yakin semua setuju dengan hal itu."

Kim Kurniawan sangat menyayangkan peristiwa pengeroyokan kepada Haringga Sirla yang semestinya tidak terjadi.

"Tidak ada tempat untuk kekerasan di sepak bola," ujarnya.

• Cerita Bobotoh Lihat Ada yang Mengambil Dompet Haringga Sirla dari Celananya

Dia menyebut, beberapa orang yang tak bertanggungjawab secara tidak sadar melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan klub yang dibela, Persib Bandung.

"Damai itu indah, seindah sepak bola. Rivalitas boleh tapi 90 menit di lapangan. Sebelum dan setelah itu semua, pemain dan supporter harus saling respect," ujarnya.

Kim Kurniawan berdoa agar Persib Bandung bisa melewati masa sulit.

• Masih Ingat Bobotoh Tewas Dikira Anggota The Jak? Keluarganya Trauma Lagi Usai Tewasnya Haringga

"We are one big family, ini good and in bad times."