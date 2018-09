Ketemu Penggemar, Lelah 3 Pemain 'Something In Between' pun Terbayar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Harus tur ke berbagai kota di Indonesia untuk mempromosikan film terbaru mereka "Something In Between", para pemain film ini mengaku lelahnya terbayar saat bertemu penggemar mereka.

Setelah mengikuti meet and greet di Jakarta, pemain "Something In Between" Amanda Rawles, Jefri Nichol, dan Naufal Samudra harus langsung berangkat ke Bandung. Keesokan harinya mereka melanjutkan tur ke kota lainnya.

Naufal Samudra mengatakan peran penggemarnya sangat penting karena memberikan semangat kepadanya.

"Fans yang membuat aku jadi semangat tiap datang ke kota-kota yang berbeda," ujar Naufal Samudra di Jalan Merdeka No 56, Kota Bandung, Minggu (30/9/2018).

Hal serupa dikatakan Amanda Rawles yang mengaku capeknya ketika roadshow itu hilang saat bertemu penggemarnya.

"Yang paling penting jangan banyak pikiran, soalnya udah kacau deh kalau stress gara-gara capek," ucap pemeran Maya di "Something In Between".

Ketiganya pun mesti menjaga kesehatan dan stamina mengingat cuaca yang sedang panas terik seperti saat ini.

Jefri Nichol mengatakan hal yang paling penting bagi dirinya adalah istirahat yang cukup.

"Paling penting buat aku tidur, makan, dan olahraga. Supaya tetap sehat jangan makan junk food," ujar Nichol yang berperan sebagai Gema.

Kedekatan ketiga artis muda ini dengan penggemar mereka erlihat ketika selesai jumpa pers.

Nichol, Amanda, dan Naufal langsung menyapa penggermar mereka tanpa rasa canggung. (*)